التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم على طريق مطار أسوان

صرحت جهات التحقيق، بدفن جثتي شخصين، لقيا مصرعهما، صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق مطار أسوان قرب كمين أبو سمبل، فيما يتم تقديم الرعاية الصحية لـ5 مصابين آخرين في الحادث.

ونتج الحادث بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وعدم قدرتهما على تفادي كل منهما الآخر فاصطدما معًا، كما تم تيسير حركة المرور على الطريق، وإعادة فتحه أمام المارة بعد توقفه بصورة جزئية بسبب الحادث.

بلاغ بحادث مروّع

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مواطنين، بوقوع حادث تصادم مروّع على طريق المطار قرب أبو سمبل، ووجود متوفين ومصابين.

مصرع شخصين وإصابة 5

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص محمل بالركاب، قرب كمين أبو سمبل، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات تراوحت بين خطيرة وبسيطة.

نقل الجثث والمصابين للمستشفى

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف محافظة أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسوان الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين الخمسة إلى نفس المستشفى وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيداً لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة حتى يتم تقديم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بحسب حالتهم الصحية.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ورفع حطام السيارتين، ووضعهما على جانب الطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثتي المتوفين إلى ذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير، عقب الانتهاء من إصدار تصاريح الدفن.