خصم 5 أيام لـ«مديرة مدرسة» لسوء معاملة طالبين في البحيرة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم إحالة مديرة مدرسة بنات إدكو المسائية الابتدائية إلى الشؤون القانونية، التي قررت مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها وذلك بمذكرة تنفيذ رقم 14 لسنة 2023.

إحالة مديرة مدرسة بنات إدكو المسائية الابتدائية إلى التحقيق

جاء ذلك بخصوص ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر وشكوى ولي أمر كل من الطالبة نوران محمد سليمان زيتون والطالب عبد الله محمد سليمان زيتون من سوء معاملتهما من قبل مديرة مدرسة بنات إدكو المسائية الابتدائية، وإساءة معاملتها لهما.

وأشار إلى البيان أنه فيما يخص وجود واقعة تزوير كما جاء فى شكوى ولي أمر الطالبين أن الطالبين غير مقيدين بالمدرسة نفيدكم بأن كل من الطالبين مقيدان بالمدرسة نوران بالصف الرابع الابتدائى فصل 4/1 والطالب عبد الله مقيد بالصف الأول الابتدائى فصل 2/1 وان الواقعة قيد التحقيق بالشؤون القانونية بالإدارة بالقضية رقم 5 لسنة 2023 .

الطلاب مقيدون بالمدرسة

وأشار أن الطالبين سوف يؤديان امتحانات نصف العام الدراسى بشكل طبيعي تماما كباقى زملائهم ولا توجد أي مشكلة وأن كلا من الطالب والطالبة مقيدان بسجلات المدرسة والإدارة وعلى قاعدة بيانات الطلاب.