إحالة 17 موظفا بـ«الصحة» و«التعليم» في الشرقية للتحقيق بسبب التقصير

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف أعمال لجان المتابعة

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة على المنشآت الخدمية في بلبيس

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شكل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركزي بلبيس وأبو كبير، لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

عدم تواجد 7 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الزوامل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

عدم تواجد 7 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الزوامل التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد 2 من العاملين بمقر مركز شباب نزلة العرين (الفترة الصباحية ) التابعة لإدارة شباب أبو كبير، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

وقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.