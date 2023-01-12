المؤبد والمشدد لـ5 متهمين في قضية «أحداث رمسيس»

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث رمسيس»، بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، و10 سنوات لـ20 متهما.

كما عاقبت المحكمة متهما بالسجن 5 سنوات، والحبس 5 سنوات لحدث «قاصر»، وإيداع متهم في إحدى دور المؤسسات النفسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت لهم النيابة العامة خلال التحقيقات، اتهامات بتدنيس وتخريب جامع الفتح، على مدار يومي 16 و17 أغسطس 2013، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد، والشروع في القتل.

وأوضحت التحقيقات، أنّ المتهمين كان غرضهم تنفيذ أعمال تخريبية، فمارسوا أعمال التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، كما أحرزوا أسلحة آلية وخرطوش ومفرقعات وذخائر، إضافة إلى قطع الطريق على المواطنين، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة الركاب للخطر.