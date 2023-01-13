حظك اليوم الجمعة وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة اليوم الجمعة الموافق 13 يناير 2023، وفق توقعات علم الفلك.

وفي السطور التالية، نقدم لكم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم الجمعة الموافق 13 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج الحمل 13-1-2023 على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الحمل، يشير إلى أن القمر في مواجهة برجك.. لا تستسلم اليوم للتشوش ونظم أفكارك، ويجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

لا تكن شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك.. قد تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة ومن المهم أن تضبط انفعالاتك.

حظك اليوم برج الثور 13-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة.. حاول أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك، ولا تبدد جهودك حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم برج الثور 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وقد تكتشف معلومات مفيدة، وعليك أن تبقى متحفظا.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بكل الحب والاهتمام.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-1-2023 على الصعيد المهني

المريخ في برجك يساعدك أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج السرطان 13-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك.. حاول أن تتصرف كما ينتظر منك الآخرون.

حظك اليوم برج السرطان 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس يجعلك تميل للعصبية مما يعرضك لضغوط مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الأسد 13-1-2023 على الصعيد المهني

المريخ بمنزل الأصدقاء يجعلك لامعا، وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك.

حظك اليوم برج الأسد 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدخر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج العذراء 13-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد يتسبب لك في أحداث أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك المهنية والمالية بحكمة.

حظك اليوم برج العذراء 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

حاول أن تملأ روحك وعقلك بالإيجابيات لتتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء، فقط لا تتسرع في إعطاء وعود ولا تتحدث عن أخبارك.

حظك اليوم برج الميزان 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك حضورا ويقظة وسرعة بديهة.

حظك اليوم برج الميزان 13-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالنشاط والجاذبية، وتعرف كيف تفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج العقرب 13-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك وعليك أن تسترخي وتهتم براحتك.

حظك اليوم برج العقرب 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث حياتك الشخصية وأخبارك، وتجنب الإعلان عن خططك.

حظك اليوم برج القوس 13-1-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك وقد تعيش أجواء احتفالية تمنحك شعورا بالسعادة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والخلافات، تستطيع اليوم أن تصلح علاقات.. استفد من الوقت الراهن.

حظك اليوم برج الجدي 13-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك حساسا جدا وقد يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.. تحكم في حساسيتك.

حظك اليوم برج الجدي 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

قد تميل للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم برج الدلو 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب، والجميع يفقدون كل مقاومة أمام دفئك وابتسامتك.

حظك اليوم برج الدلو 13-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم إصرارا على تحقيق تطور وفوائد بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 13-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال وعليك أن تبتعد اليوم عن المغامرات المالية والمخاطرة في قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت 13-1-2023 على الصعيد العاطفي

من المهم أن تعتني بأقوالك تجنبا للصدام مع من حولك.