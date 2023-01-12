حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12-1-2023 عاطفيا ومهنيا

طالب علماء الفلك، مولود برج الحمل بالاعتناء بصحتهم كثيرا اليوم، كما أشاروا إلى وجود أخبار جيدة لمواليد برج الثور خاصة مع الحبيب، وذلك وفق حظك اليوم الخميس.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الخميس الموافق 12 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 12-1-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك وعليك أن تعتني بصحتك.

حظك اليوم برج الحمل 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

قد يشعر مولود برج الحمل بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.

حظك اليوم برج الثور 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

حظك اليوم برج الثور 12-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور، وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تبدو بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.

حظك اليوم برج السرطان 12-1-2023 على الصعيد المهني

يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

حظك اليوم برج الأسد 12-1-2023 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال، وعليك اليوم أن تعتني بخطواتك وأعمالك وتنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم برج العذراء 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.

حظك اليوم برج العذراء 12-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك على إثبات نفسك، وتعرف كيف تعالج المشاكل أولا بأول.

حظك اليوم برج الميزان 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على الكتمان، وأن تبتعد عن الزهو بنفسك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 12-1-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة، يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد واعمل في صمت.

حظك اليوم برج العقرب 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو الاهتمام اليوم بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج العقرب 12-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمرٍ ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج القوس 12-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.

حظك اليوم برج القوس 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

حظك اليوم برج الجدي 12-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تحقق تطورا وتكسب التقدير، والوقت مناسب للترتيب لسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج الجدي 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

حظك اليوم برج الدلو 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أيضا أمور خافية أو تطمئنك معلومات.

حظك اليوم برج الدلو 12-1-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

حظك اليوم برج الحوت 12-1-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لأن علاقتك بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهّم وعناية جادة.

حظك اليوم برج الحوت 12-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تتكلم بهدوء إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.