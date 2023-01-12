حظك اليوم برج الجدي الخميس 12-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجدي بالصبر الطويل والنفس الذي لا ينقطع في انتظاره لحدوث الأشياء فهو يعيش عالم الخيال كثيرا حتى يتحقق ما يريد ويحصل على ما يتمناه، وهو شخص يعرف كيف يسعد نفسه بكل السبل والطرق المتاحة وأقل الإمكانيات المتوافرة لديه.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 12 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ اليوم وهو ما يكون في صالحك كثيرا ويساعدك أن تحقق تطورا وتكسب التقدير، كما يشير الفلك إلى أن الوقت مناسب للترتيب لسفر أو رحلة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء وحكمة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.