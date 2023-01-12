الإعدام شنقا لامرأة ومبيض محارة في قضية قتل زوجها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة امرأة ورجل بالإعدام شنقا، في قضية قتل زوجها.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا، بتلقي مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بالعثور على جثة رجل في العقد الثالث، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز معصوب العينين، وبه جروح وكدمات، وآثار حريق متفرقة بالجسم.

الزوجة وراء ارتكاب الجريمة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، عن تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه مُبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات بالشرقية.

كما توصلت التحريات، إلى وجود علاقة بين زوجة المجني عليه، وزميله بالعمل «مُبيض محارة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق»، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وضبط المتهمان واعترفا بارتكابهما الواقعة، ونقلا جثة المجني عليه داخل مركبة توك توك خاص بالمجني عليه، وسكب كمية من البنزين عليها وأضراما النيران بها، ولاذا بالهرب، وأرشدا عن التوك توك والأداة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.