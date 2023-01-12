«الصحة»: نسجل أقل معدلات وفاة بكورونا منذ عام.. وصفر إصابات في 2023

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، يشهد استقرارا كبيرا من حيث عدد المصابين والوفيات.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، نسجل أقل معدل للوفيات منذ العام الماضي، وأول اسبوع من العام الجديد، لم نسجل أي حالة وفاة من فيروس كورونا.

متحور كورونا الجديد

وقال إن الحديث عن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا أمر غير صحيح، نملك وحدات رصد تصل عددها إلى 27 وحدة على مستوى المحافظات، ترصد الوضع الوبائي لفيروس كورونا، واطلاع المواطنين على كل المستجدات، لمعرفة التعامل مع الفيروس، وأعراض المتحورات الجديدة.

وأضاف متحدث الصحة، أن أعراض فيروس كورونا لم تتتغير حتى الآن، والمتحورات الجديدة لا يوجد أي جديد بها، وفي حال حدوث أي شيء يتم التعامل بمصداقية عالية وشفافية، ونعلن في تقارير رسمية لنا.

5 خطوات لحماية الأطفال من أمراض الشتاء

وفيما يتعلق بالأطفال خلال فصل الشتاء، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لابد من الاهتمام بأخذ الطفل لقاح كورونا، وهو متاح لمن هم فوق الـ12 عاما، ولقاح الإنفلونزا وهو متاح لمن هم فوق الـ6 أشهر، وتقديم أغذية صحية للطفل لتقوية المناعة، والحرص على ارتداء الملابس الثقيلة للأطفال، وتجنب التواجد للأطفال خارج المنزل أثناء الأمطار وبرودة الجو الشديدة.