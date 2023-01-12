«مهندسين أسيوط» تُشكل لجنة لتوضيح أسباب انهيار عقار مأهول بالسكان

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس أسامة محمد أنور نقيب مهندسي أسيوط، عن تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب حادث انهيار منزل مأهول بالسكان، بمنطقة قلته بحي غرب أسيوط، ومكون من خمسة طوابق، وراح ضحيته 7 أشخاص فيما أصيب شخصان آخران، بعد أن استمرت أعمال رفع الأنقاض لنحو 16 ساعة متواصلة.

تشكيل لجنة هندسية

وأوضح المهندس أسامة أنور، في بيان له أن مجلس إدارة النقابة قرر تشكيل لجنة هندسية من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة أسيوط، وبعض المهندسين الاستشاريين للوقوف على أسباب الحادث لمنع تكراره مستقبلًا.

دور مجتمعي

وأضاف نقيب مهندسي أسيوط، أن تشكيل اللجنة يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي لنقابة المهندسين كونها استشاري الدولة في مجال تخصصها، وهو ما تنص عليه المادة الأولى من قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، منوهًا أن النقابة تابعت على مدار الأيام الماضية جهود رجال الحماية المدنية وفريق الإغاثة في رفع الأنقاض وانتشال الضحايا والمصابين جراء ذلك الحادث الأليم، مؤكدا ترحيب النقابة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في العمل لخدمة المجتمع، وحرص النقابة الدائم والمستمر لتقديم يد العون والمساعدة.

معرفة المنازل المجاورة

وأشار «أنور»، إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الأسباب التي أدت لهذا الحادث، مع دراسة الآثار المترتبة على بقية المباني المجاورة للعقار المُنهار، وتقوم اللجنة بعد انتهاء المُعاينات من كتابة تقرير مُفصل حول أسباب الحادث، وكافة التوصيات اللازمة، والاقتراحات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

واجب العزاء

وتقدمت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط في بيان إعلامي نشر عبر منصاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، و«تويتر»، و«انستجرام»، بأحر التعازي لأسر المتوفين بحادث العقار، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.