«بنها الجامعي» ينقذ حياة طفل من «قشرة لب» استقرت شهرا بالقصبة الهوائية

تمكن فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ حالة طفل جديدة ابتلع «قشرة لب» استقرت في القصبة الهوائية وسببت له مضاعفات صحية وشرق وكحة مستمرة لمدة شهر وهي الحالة الثانية في خلال 24 ساعة بعد إنقاذ طفل آخر 6 سنوات من محافظة قنا ابتلع سن قلم واستخراجه بجراحة عاجلة.

أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي بمستشفى بنها الجامعي في بيان له أن المستشى استقبل الحالة محولة من مستشفى الصدر وبالأشعة تم كشف استقرار جسم غريب عبارة عن لبة كاملة مفتوحة وكل قشرة منحشرة في فتحة القصبة الهوائية اليمنى واليسرى وتم إنقاذ الحالة واستخراج القشرتين بواسطة الفريق الطبي بالمستشفى.

تخصص نادر ببنها الجامعي

ووجه الدخاخني الشكر لأطباء المستشفى والفريق الطبي المتواجد في أي وقت على مدار اليوم بأكمله لإنقاذ حياة المرضى وخصوصا الحالات الطارئة في تخصص القلب والصدر، الذي يعد تخصصا نادرا في مجال المناظير الخاصة في هذه الحالات فلا يتواجد منظار لمثل هذا السن للأطفال في أي مستشفى حكومي آخر في المنطقة المحيطة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل إنقاذ طفل من قشرة لب ببنها الجامعي

وأوضح الدكتور محمد الجزار استشاري جراحات الصدر والقلب ببنها الجامعي في بيانه تفاصيل الحالة حيث حضر طفل إلى قسم القلب والصدر يعاني من كحة شديدة وشبه اختناق وظل يعالج لمدة قرابة الشهر مع أطباء الأطفال حتى توجه لأحد أطباء الأمراض الصدرية الدكتور إبراهيم عواد نائب مدير مستشفى صدر بنها والذي شك في أنه قد يكون ابتلع جسما غريبا وبسؤال والدته أفادت أنه منذ شهر كان يأكل لب ومن وقتها وهو يكح ويتألم من صدره فطلب منه الدكتور عمل أشعة وأرسله فورا وتم إدخاله المستشفى الجامعي ببنها قسم جراحة القلب والصدر وتم عمل المنظار الآن طوارئ واستخراج القشرتين سليمتين,

أجرى الجراحة الدكتور محمد الجزار أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر والدكتورة دينا عفيفي مدرس مساعد النوباتچي اليوم والأطباء المقيمين والدكتورة فاطمة محمود والدكتورة محمد الخواجة ومن أطباء التخدير الدكتورة أسماء فتح الباب ومن التمريض ضياء محمد.