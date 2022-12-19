مركز السموم في «بنها الجامعي» يستقبل 3806 حالات خلال عام

أعلن مركز التسمم وأبحاث السموم بمستشفى بنها الجامعي استقبال القسم 3806 حالات تسمم جرى التعامل معها خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2022.

جهود مكثفة في قسم السموم ببنها الجامعي

وقالت الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان، إن مركز علاج التسمم وأبحاث السموم وحدة ذات طابع خاص بمستشفيات بنها الجامعية، موجهة الشكر لفريق العمل بالمركز، تحت قيادة الدكتورمحمد فريد، مدير مركز السموم، والدكتور شيرين الخولي، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، والدكتورة مها مختار، والدكتورة مروة مراد، والدكتورة نسمة شعراوي، على جهدهم المبذول في تقديم خدمة متميزة بمحافظة القليوبية.

خريطة أعداد حالات التسمم بمستشفى بنها الجامعي

وأشارت وكيل كلية طب بنها أن تفاصيل الحالات التي جرى التعامل معها خلال عام في مركز التسمم وأبحاث السموم ببنها الجامعي جاءت كالتالي:

1555 حالة تعاطي أدوية علاجية بنسبة 40.8%، 1042 حالة مبيدات حشرية بنسبة 27.4%، 588 حالة مواد كاوية بنسبة 15.5%، 243 حالة اختناق غاز بنسبة 6.4%، 230 حالة مخدرات بنسبة 6%، 102 حالة مشتقات بترولية بنسبة 2.8%، 46 حالة تسمم غذائي بنسبة 1.2%، بإجمالي 3806 حالات خلال عام، وتم التعامل لها وتقديم العلاج اللازم.

التوعية بخطورة المضادات الحيوية

وقالت وكيل الكلية، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة بنها نظم مؤخرا حملة للتوعية بخطورة استخدام المضادات الحيوية، تحت رعاية رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية.

وتم تنظيم الحملة لطلاب كلية الطب والعاملين بالكلية والمرضى المترددين على مستشفيات بنها الجامعية بوجود فريق متميز من اطباء قسم السموم، برئاسة الدكتورة شيرين الخولي، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، ومجموعة من طلاب الفرقة الخامسة، والدكتورة ياسمينا بدر، والدكتورة آلاء السيد، والدكتورة نور بكر، للتوعية بخطورة المضادات الحيوية، تحت شعار «مستقبل المضادات الحيوية مرهون بنا جميعا»، بهدف زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات فيما بين صفوف عامة الجمهور والعاملين الصحيين.