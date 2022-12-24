فريق جراحي في «بنها الجامعي» ينقذ حياة شاب تعرض لطعنة اخترقت قلبه

تمكن فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ حياة شاب كاد أن يلقى مصرعه إثر إصابته فجر اليوم بطعنة في الصدر اخترقت القلب، وسببت نزيفا حادا، حيث تدخل الأطباء وتم السيطرة على الموقف وإنقاذ حياة المريض.

تفاصيل إنقاذ حياة شاب ببنها الجامعي

وكشف الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، في بيان، أن قسم الاستقبال استقبل فجر اليوم شاب مصاب بطعنه غائرة في القلب، مشيرا أن الأطباء بالمستشفى تواجدوا فور الإبلاغ بالحالة، وجرى إنقاذ حياة الشاب الذي تعرض لطعنة نافذة بالصدر اخترقت قلبه وأدت إلى نزيف شديد بغشاء التامور المحيط بالقلب، وهو ما كاد أن يودي بحياته لولا تدخل أطباء القسم سريعا.

وكشف «الدخاخني» أنه تم السيطرة على النزيف وخياطة الجرح النافذ، وخرج المريض من العمليات، وما زال يخضع للمتابعة الطبية الفائقة بالعناية المركزة.

فريق جراحي ينقذ حياة شاب ببنها الجامعي

وأوضح البيان، أنه قام بإجراء الجراحة الدكتورة نهى هلال، المدرس بقسم جراحة القلب والصدر، بمعاونة الدكتور أحمد عبد الرؤوف، والطبيبة المقيمة فاطمة محمود، وبمتابعة الدكتور محمد الجزار، كما قام بتخدير المريض الدكتور محمد سمير، المدرس المساعد بقسم التخدير، وتمريض العمليات حمادة خليل.

ووجه مدير المستشفى الشكر إلى الفريق الطبي ببنها الجامعي بقسم جراحة القلب والصدر، تحت رئاسة الدكتور إبراهيم قصب، رئيس القسم، وتعليماته المستمرة بجاهزية الفريق الطبي بالقسم دائما لاستقبال حالات الحوادث والطوارئ، خاصة أنه التخصص الوحيد في محافظة القليوبية كلها.

وقال مدير المستشفى: «كل الشكر لأطباء الامتياز وفنيي الأشعة وبنك الدم وعمال الاستقبال والطوارئ، وكل من ساهم في إنقاذ هذه الروح البريئة، وخصوصا إدارة المستشفى، والتي لا تتوانى عن توفير كل دعم من مستلزمات ونقل دم وأشعات من أجل تقديم خدمة طبية لائقة وفائقة في أسرع وقت، خاصة لمرضى الطوارئ».