إنقاذ طفل ابتلع «سن قلم» واستقر في قصبته الهوائية بمستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ طفل من محافظة قنا ابتلع «سن قلم» دون أن يدري، حيث كان يعاني من أعراض كحة مستمرة وبلغم شديد، وذهب للعديد من الأطباء للكشف في قنا والمنصورة وبنها، وتم تشخيص الحالة بأنها حساسية على الصدر، وخلال الكشف في أحد المراكز الطبية ببنها أجريت له أشعة مقطعية على الصدر، وأوضحت أن شيئا غريبا استقر في القصبة الهوائية، وتبين أنه «سن قلم».

اكتشاف جسم غريب في القصبة للهوائية

وكشف الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر في مستشفي بنها الجامعي، وقائد الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، في بيان للمستشفى، أن الطفل عمره 6 سنوات، ومن محافظة قنا، وأظهرت الأشعة وجود جسم غريب في القصبة الهوائية، ولم تحدده لعدم وضوحه، ومع عرض الحالة عليه أجرى المنظار الشُعبي التشخيصي اليوم بمستشفي بنها الجامعي بقسم جراحة القلب والصدر.

وأضاف «الجزار»، أنه تبين فعلا أن «سن قلم» تبين في القصبة الهوائية، وظل الطفل طوال هذه المدة ينتفس من الثقب الصغير الذي ينفذ منه سن القلم، وجرى استخراجه بنجاح.