إنقاذ حياة طفلين بجراحتين في مستشفى بنها الجامعي.. ابتلعا سلسلة ولب خشابي

تمكن فريق جراحي بمستشفي بنها الجامعي في محافظة القليوبية من إنقاذ حياة طفلين بجراحتين لاستخراج بقايا سلسلة ذهبية ولب خشابي، سببا لهما مضاعات خطيرة وإنسداد في مجري التنفس والتهاب رئوي، وبالكشف عليهما تبين ابتلاع أحدهما جزء من سلسلة ذهبية والثاني حبة لب خشابي.

طفل 5 سنوات يبتلع جزءا من سلسلة ذهبية

وكشف بيان صادر من مستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني، تفاصيل الحالتين، موضحا أن الطفل الأول في الخامسة من عمره وكان يعاني من شرق في قطعتين من سلسلة ذهبية ابتلع الأول في بطنه، فتوجهوا إلى المستشفى الجامعي ببنها لعمل المنظار، وتم استخراجها اليوم بعمليات قسم جراحة القلب والصدر.

تفاصيل انتشال حبة لب من صدر طفل ببنها الجامعي

وأشار البيان إلى أن الحالة الثانية لطفل سنة ونصف ويعاني من كحة مستمرة وتم حجزه في مستشفي التأمين الصحي ببنها، ويعاني من التهاب رئوي مزمن وحالته لا تتحسن منذ فترة علي العلاج التقليدي ولا يظهر في الاشعة سوي اثار الالتهاب الرئوي، وفوجئوا بأنه شرقان في حبة لب خشابي كاملة مستقرة بالقصيبة الهوائية اليمني حيث تم انتشالها بنجاح.

وأكد البيان خروج الطفلين بالسلامة وخضوعهما لاستمرار العلاج والمتابعة بالأقسام الداخلية لحين تماثلهما للشفاء التام.

أجري الجراحتين وفق البيان فريق جراحي مكون م الدكتور محمد الجزار والدكتورة خديجة فتحي والأطباء المقيمين محمد الخواجة وسارة نبيل، وتابع الإشراف على الحالة الطبية للصغيرين من قسم الأطفال الطبيب المقيم أسامة عمر.