تجديد حبس المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم الخميس، تجديد حبس 3 متهمين بقتل سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات، أثناء سرقة المركبة الخاصة به، والتسبب في مقتله بعد سقوطه خلال محاولة منع السرقة.

وناقشت النيابة على مدار عدة أيام المتهمين فيما ارتكبوه من جريمة بسرقة شاب الإسماعيلية المجني عليه بالإكراه، والاعتداء عليه والتسبب في وفاته، بعد إصابته ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بارتكاب واقعة السرقة طمعاً في الاستيلاء على «طاقم سماعات» اشتراه المجني عليه قبل عدة أيام للتوك توك.

وروى المتهمون تفاصيل محاولة المجني عليه ويدعى أشرف السيد، مقيم بعزبة أبو حسان التابعة لقرية نفيشة بمركز الإسماعيلية منعهم وتشبثه في المركبة بعد الاستيلاء عليها.

وقال المتهمون إن المجني عليه سقط بعد سرقتهم للمركبة على الطريق الأسفلتي، فقاموا بتجنيبه من الطريق محاولين إخفاءه في منطقة زراعية إلا أن بعض الأهالي عثروا عليه.

وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته

وتوفى الشاب أشرف السيد قبل 5 أيام، متأثراً بإصابته بجرح في الرأس تسبب له في نزيف داخلي، بعد سقوطه خلال تشبثه بمؤخرة التوك توك بعد سرقته قرب مدخل مدينة الإسماعيلية.

وألقت مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال عمر ومعاونيه الرائد سيد نصر الله والرائد مصطفي العدوي معاوني مباحث المركز، القبض على 3 متهمين بارتكاب الواقعة، بعد يومين من حدوثها.

محامي: المتهمون ارتكبا جريمتين

وقالت آية عبد السلام، إن المتهمين سيعاقبا أمام محكمة الجنايات بتهمتي الأولى السرقة بالإكراه، والثانية القتل.

وأضافت «عبد السلام»، في تصريح لـ«الوطن»، إن عقوبة المتهمين قد تصل إلى الإعدام لوجود نية مسبقة وتخطيط المتهمين لارتكاب واقعة السرقة بالإكراه واقترانها بوفاة المجني عليه.