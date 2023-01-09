تفاصيل مقتل سائق «توك توك» في الإسماعيلية... استدرجوه لسرقة المركبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات التعدي على سائق «توك توك»، ووفاته بالإسماعيلية، حيث تبين أن 3 أشخاص استدرجوا المجني عليه وأنهوا حياته بهدف سرقته.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المستشفيات باستقبالها سائق «توك توك»، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته عقب ذلك إثر ادعاء حادث سير بدائرة المركز.

تشكيل فريق بحث جنائي

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وتوصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى أن مرتكب الواقعة 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حيث قاموا باستدراج المجني بزعم توصيلهم وأثناء سيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية قاموا بتهديده بسلاح ناري والتعدى عليه بالضرب ودفعه خارج «التوك توك»، والاستيلاء عليها مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولاذوا بالهرب.

استهداف المتهمين وضبطهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين من المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثالث وقيامهم ببيع «التوك توك»، لعميلهم، عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، تم ضبطه وأرشد عن المركبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.