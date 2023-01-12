عمرو هاشم ربيع يكشف عن موعد إطلاق الحوار الوطني: الربع الأول من فبراير

يترقب الكثير من السياسيين والقوى الوطنية موعد إطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أبريل الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والذي كان قد شمل الهيكل التنظيمي له تمثيلا شاملا للأحزاب المؤيدة والأحزاب المعارضة وذلك من أجل التوافق على حلول واضحة لكل المشكلات المجتمعية والعمل على إزالتها وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بنصبه الحقيقي.

شروط اختيار الشخصيات المشاركة في الحوار

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس أوشك على وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الحوار بشكل فعلي ووضع شروطا وضوابط محددة لاختيار الشخصيات العامة المشاركة في الحوار تتمثل في حسن السير والسلوك والخبرة بالملف المرشح لمناقشته.

موعد إطلاق الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحاته لـ«الوطن»، عن موعد إطلاق الحوار وقال «أعتقد أن الاجتماع المقبل سيكون آخر اجتماع الجلسات التحضيرية لإطلاق الحوار ليكون الربع الأول من فبراير أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة كل القوى الوطنية».