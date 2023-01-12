«مياه سوهاج» تلتقي بمسؤولي برنامج تحسين خدمات المياه بتمويل 50 مليون يورو

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب بمسؤولي برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لبحث الموقف التنفيذي للمشروع الممول من بنك التعمير الألماني KFW، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبنك الاستثمار الأوروبي، EIB والمفوضية الأوروبية EU ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية SECO وحكومة جمهورية مصر العربية بقيمة 50 مليون يورو.

تنفيذ مشروعات بمحطات مياه سوهاج

وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد، مستشار الشركة لشؤون المشروعات، إنه جارى البدء في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة مياه سوهاج غرب السطحية الإنجليزي بقيمة 145 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بقرية أولاد عزاز ‏ومنطقة المنياوي بمركز سوهاج، حيث يضم المشروع شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع بقيمة 446 مليون جنيه، ‏وأنه جاري الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات النهائية التي يضمها البرنامج.

خدمات برنامج تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين

وأشارت المهندسة الشيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط، إلى أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يستهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والمشاركة في حماية البيئة وتحسين التطور الفني للشركة، والوصول إلى الاتزان المالي والاستدامة بشكل عام ودعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في عملية إعادة الهيكلة وتحسين اللامركزية.