إجراء اختبارات برنامج المسار الوظيفي لـ693 عاملا بـ«مياه سوهاج»

أجرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لـ 693 عاملا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في عدة تخصصات إدارية لعدد من الوظائف.

وشملت التخصصات: «أخصائي خدمة عملاء وعلاقات عامة وموارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات والتخصصات الفنية لوظائف فنيين تشغيل مياه شرب وصرف صحى وحملة وزراعي وسلامة وصحة مهنية وعدادات وكهرباء ومشروعات ومعمل وميكانيكا والتخصصات التجارية لوظائف محاسب مالي وتجاري وقارئ ومحصل والتخصصات الهندسية لوظائف مهندس تخطيط وتطوير وتشغيل وصيانة وميكانيكية ومشروعات».

برنامج المسار الوظيفي

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن برنامج المسار الوظيفي يهدف إلى إعداد الكوادر البشرية من خلال تطوير مهارات العاملين؛ بما يساهم في تحسين أداء الشركة، وأن اجتياز برنامج المسار الوظيفي شرط من شروط الترقية، إذ أنه يساهم بشكل فعال في تقديم خدمات متميزة في مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

أجراء اختبارات نظرية للوظائف

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير عام التدريب، أنه خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير من العام الجاري، تم إجراء اختبارات نظرية للوظائف الادارية والمالية والتجارية واختبارات عملية للوظائف الفنية.