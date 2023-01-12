«تعليم الحوار الوطني» تناقش 27 قضية.. أبرزها المناهج وتفعيل حوافز الابتكار

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهاءه بالإجماع على مدار جلساته الدورية السابقة، من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، المقرر مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، التي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن بين الموضوعات التي تناولتها لجنة التعليم والبحث العملي، التعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، فضلا عن البحث العلمي.

1. التعليم قبل الجامعي (أساسي - ثانوي - فني)

1. إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.

2. الإتاحة.

3. المعلم.

4. المناهج.

5. الأنشطة المدرسية.

6. الإدارة المدرسية والتربوية.

7. الامتحانات والتقويم.

8. الدروس الخصوصية.

9. التعليم الفني: الواقع والمأمول.

10. الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم.

11. الهيكلة.

2. التعليم الجامعي

1. إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.

2. قانون جديد للتعليم الجامعي.

3. تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.

4. النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.

5. الجامعات الأهلية.

6. التعليم الجامعي الخاص.

7. المعاهد العليا الخاصة.

8. استقلال الجامعات.

9. نقابة أعضاء هيئة التدريس.

10. الهوية والعدالة الاجتماعية.

3. البحث العلمي والإبداع والابتكار

1. إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر.

2. أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته.

3. إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي.

4. تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.

5. براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

6. محو الأمية وتعليم الكبار «نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية».