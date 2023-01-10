«التعليم العالي»: جامعة المنصورة الجديدة قدمت منحا للطلاب المتميزين في 2022

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الأهلية الدولية أحدث النُظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية مُتميزة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، والتأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات، لصقل مهاراتهم وخبراتهم وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

بروتوكولات تعاون

بدوره، قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنّ الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022-2023، ووقّعت بروتوكولات تعاون مهمة، ومنها «بروتوكول تعاون مع مستشفى بهية» لتدريب طلاب الجامعة بالمستشفى، وعقد دورات تدريبية وورش عمل في مجال الصيدلة الإكلينيكية، ودور الصيدلي الإكلينيكي في الفريق الطبي، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة بين الجانبين.

وفي إطار سعي الجامعة لتقديم منح للطلاب المُتميزين والنوابغ، أعلنت جامعة المنصورة الجديدة بالمشاركة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عن 7 منح دراسية جامعية لمدة 4 أو 5 سنوات ممولة بالكامل لرسوم الدراسة في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا للعام الدراسي الجامعي 2022-2023.

وأفاد رئيس الجامعة، بأنّه جرى تنظيم عدة فعاليات وأنشطة ومنها؛ ندوة علمية لفريق بحثي من جامعة فريدريك شيللر بألمانيا، وتناولت موضوع تحليل البيانات وتكاملها وأهميتها، وندوة حول الشمول المالي والتحول الرقمي، وندوة حول الآثار السياسية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية بالتزامن مع COP27.

ونظمت الجامعة المعرض التعليمي، الذي أقيم خلال اختبارات القبول للمرحلة الثالثة بالجامعات الأهلية، وورشة عمل عن الإبداع المعماري والرسم الهندسي، كنا شاركت الجامعة في اليوم العالمي للصحة النفسية بكلية الطب، لرفع مستوى الوعي حول الأمراض النفسية المختلفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه الصحة النفسية.

وعقدت الجامعة ندوة تعريفية حول المنح المُقدمة من هيئة فولبرايت الأمريكية، والممولة بالكامل وتوضيح كيفية التقدم للالتحاق بها، والمُشاركة في مُلتقى الطلاب المُتميزين الذي استضافته جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وأقيم تحت شعار «القائد المتميز»، ونظمت الجامعة ندوة علمية حول «المواد النانوية الخضراء» باعتبارها مواد واعدة لإعادة تدوير ومعالجة مياه المجاري الصناعية، كما جرى تنظيم يوم علمي حول طرق تحليل الأدوية في المستحضرات الصيدلية والسوائل الحيوية، وتنظيم المنتدى الأول لعلم الأحياء الدقيقة والمناعة، وتنظيم يوم علمي للتوعية بشأن الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وتنظيم ورشة عمل بعنوان صياغة العقود باللغتين العربية والإنجليزية، وتنظيم يوم علمي بعلوم المنصورة الجديدة بعنوان Physics day، وعرض الطلاب مشروعاتهم والتصاميم العلمية التي نفذوها خلال الفصل الدراسي الأول.

وبشأن الارتقاء بمهارات وقدرات الكوادر البشرية الموجودة بالجامعة، نفذت جامعة المنصورة الجديدة برنامجًا تدريبيًا، لتدريب قيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، بالتعاون مع جامعة عين شمس، لصقل خبرات أعضاء هيئة التدريس ومعارفهم وتطوير قدراتهم، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز خبرات ومهارات الكوادر البشرية بالجامعات الأهلية، ليكونوا قادرين على تأهيل الطلاب بشكل متميز، وتعزيز قدراتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

حملات توعوية وتثقيفية

وأطلقت الجامعة عدة حملات توعوية وتثقيفية حول مرض البول السكري، وسرطان الثدي، وحملة للتبرع بالدم، وتم تنظيم الماراثون السنوي للجامعة، كما بدأت الجامعة في تسيير أولي قوافل التوعية الصحية للمجتمع المدني المحيط في قرية الحصص، بالتعاون مع مؤسسة مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، فيما حقق فريق كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة فوزًا متميزًا في هاكاثون التغير المناخي كليماثون.

يذكر أنّ جامعة المنصورة الجديدة أُنشئت بقرار جمهوري رقم 437 لسنة 2020، وتُعتبر من جامعات الجيل الرابع، وتقع في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية على مساحة 127 فدانًا، وتضم العديد من الكليات المُتميزة ومنها «الأعمال، والمُعاملات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والعلوم، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والإعلام والاتصال، والعلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، وكلية الدراسات العليا».