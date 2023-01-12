«التعليم العالي»: 50% من أسرة العناية المركزة الحكومية موجودة بالمستشفيات الجامعية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ السعة السريرية للمستشفيات الجامعية، بلغت 35 ألفا و825 سريرا، ما يمثل نحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، بما يعزز التزام المستشفيات الجامعية بتقديم خدمات صحية مميزة وتسريع وتيرة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر، فضلا عن توافر 4830 سريرا بالعناية المركزة بالمستشفيات الجامعية والتي تُمثل 50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي، مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي، لمناقشة التعاون في توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية، خلال عام 2023، بحضور المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية.

وأكد وزير التعليم العالي، أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الشراء الموحد، لتأمين احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير مخزون كافٍ بالمنشآت الطبية، خاصة أدوية الأورام والأمراض المزمنة.

خدمات متميزة في المستشفيات الجامعية

وأوضح عاشور، أنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أنّ عدد المستشفيات الجامعية بلغ 120 مستشفى جامعيًا، تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية مُتميزة.

تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى ضرورة استدامة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالمُبادرات الرئاسية في مجال الصحة، خاصة مُبادرة إنهاء قوائم الانتظار، مؤكدا أهمية وضع خطة مع هيئة الشراء الموحد؛ لتوريد احتياجات المستشفيات الجامعية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع المستشفيات التابعة للجامعات.

تحقيق استراتيجية 2030

ومن جانبه، ثمّن اللواء بهاء الدين زيدان، الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمستشفيات الجامعية وخطط التطوير بها، مشيرًا إلى دعمه المُستمر لنجاح منظومة المستشفيات الجامعية في تقديم خدماتها الطبية المُميزة للمواطنين، والسعي نحو توريد احتياجاتها من مستلزمات طبية وأدوية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أنّ المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة 2030، التي تهدف إلى حياة كريمة من الناحية الصحية والتعليمية، موضحًا أنّ هذه المستشفيات تعمل على تطوير البنية التحتية لها، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتطوير الخدمات الطبية والصحية بها، وبما يعزز دور المستشفيات الجامعية البارز في تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.