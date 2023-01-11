التعليم العالي: الحد الأدنى للمجموع شرط التحويل للجامعات المصرية من الخارج

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن أي تحويلات بين الكليات تخضع لقانون تنتظم الجامعات وهناك حدود يتم التعامل بها ومن خلالها، موضحاً أن استيفاء الحد الأدنى لمجموع الكلية والحد الأدنى لها لعام حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أبرز الاشتراطات للموافقة على التحويل، بجانب استفاء متطلبات الكلية و لائحة كل جامعة والقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، موضحاً أن الأمر يسري على الجامعات الخاصة أيضا والطلاب المصريين الراغبين في التحويل من جامعات خارج مصر.

التعليم العالي: تحويلات الطلاب في الخارج تخضع للأعلى للجامعات

ومن جانبه، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، لـ«الوطن»، أن فتح باب التحويل وقبول الراغبين في التحويل إلى الجامعة يتم مع انطلاق مرحلة تنسيق القبول في الجامعات 2023، موضحاً أن التحويلات تخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والحكومية وأبرزها التشديد على ضرورة استيفاء الطالب للحد الأدنى للكلية الراغب في التحويل إليها عام حصوله على الثانوية العامة 2023.