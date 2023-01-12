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السويد تعثر على أكبر منجم للمعادن النادرة.. مليون طن تستخدم في مجال الطاقة

كتب:

أسماء العيسوي
04:45 م | الخميس 12 يناير 2023
المعادن النادرة في السويد

المعادن النادرة في السويد

أعلنت شركة التعدين السويدية «إل كي إي بي» أنها عثرت على أكبر مخزون من معادن الأرض النادرة في أوروبا في إقليم «لابي» شمال البلاد، وفقا لشبكة «بي بي سي». 

مليون طن من معادن الأرض النادرة 

وقالت الشركة إنها عثرت على مليون طن من المعادن النادرة التي تستخدم في مجال الطاقة المتجددة وصناعة المحركات الكهربائية وغيرها من الصناعات التكنولوجية، وفي اعتقادها أن المنجم يمكن أن يصبح أهم مصدر للمواد الخام عالية القيمة في أوروبا. 

الصين تهيمن على صناعات التعدين في العالم 

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الصين، من أجل تلبية احتياجاتها من المعادن النادرة، وتهمين الصين على صناعات التعدين في العالم، حيث إنها تستحوذ على 60% من التعدين العالمي للمعادن النادرة، وعلى 85% من تكرير المعادن، في حين يعتبر الاتحاد الأوروبي والسويد هيمنة الصين تهديدا جيوسياسيا. 

وأشارت الشركة السويدية إلى أن المنجم، الذي يقع بالقرب من بلدة كيرونا في القطب الشمالي، لن يصبح جاهزا للعمل قبل 10 أو 15 سنة. 

 

 

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