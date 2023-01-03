9 أحداث حول العالم خلال الـ24 ساعة.. أبرزها إخلاء قرية ألمانية بسبب «منجم فحم»

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 أحداث تنوعت ما بين أمينة وسياسية، من أهمها الاحتجاجات التي شهدتها بلدة «لوتزيرات» غرب ألمانيا على إعادة تشغيل مناجم الفحم، فيما غرمت محكمة سنغالية، نائبين معارضين، 100000 فرنك أفريقي، اعتديا على نائبة موالية للحكومة.

وشهدت بلدة «لوتزيرات» الواقعة جنوب غرب مدينة «دوسلدورف» بألمانيا، احتجاجات على إعادة تشغيل مناجم الفحم في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا، ما أسفرت عن اندلاع اشتباكات بين النشطاء البيئيين وقوات الشرطة.

واندلعت الاشتباكات مع قوات الأمن خارج «لوتزيرات» من المقرر هدمها للسماح بتوسيع منجم فحم، فيما يخشى نشطاء البيئة، من انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون جراء تشغيل المناجم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الامريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

إطلاق مفرقعات نارية وزجاجات على الشرطة

وتخطط شركة الطاقة الألمانية «آر دابليو إيه» لتعدين الفحم في «لوتزيرات»، وقالت شبكة «روسا اليوم» الإخبارية الروسية، إن يجب إخلاء القرية بالكامل من سكانها قبل نهاية شهر يناير الجاري، فيما رفض نشطاء البيئة الأمر، وتمركزوا في منازل خرج منها سكانها السابقون بسبب عمليات الإخلاء.

وألقى النشطاء البيئيون، ألعابًا نارية وزجاجات وحجارة على الشرطة. وفي وقت سابق، أشارت شركة الطاقة الألمانية، إلى أن استخدام موارد «لوتزيرات» ضرورية في الشتاء لضمان إمدادات موثوقة من الطاقة في خضم أزمة الطاقة.

وفي نيجيريا، لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 3 آخرون جراء انقلاب شاحنة بسرعة كبيرة على طريق وسط البلاد، مساء أمس الأول الأحد.

مسؤول نيجيري: حادث انقلاب الشاحنة وقع بـ «قرية نامي»

وأوضح رئيس «فيلق السلامة على الطرق» في «ولاية النيجر كومار» تسوكوام في بيان، إن الحادث وقع في «قرية نامي» على إثر فقدان السيطرة على السرعة الزائدة، مشيرا في بيان، إلى أن الشاحنة كان على متنها 49 شخصا

وفي السعودية، عثرت السلطات على جثة مقيم من ميانمار جرفته السيوله على بعد 13 كيلومترًا بحي العكيشية جنوبي «مكة المكرمة».

مصدر: @ALbgali_99



العثور على المقيم البرماوي - رحمه الله - الذي جرفته السيول بحي كدي بـ #مكة بالتحديد حي خميم عُثر عليه على بعد 13 كلم تقريباً بحي العكيشية.#امطار_مكه



pic.twitter.com/ybIL6GHhhB — فهد الأحمدي (@fahad_alahmdi88) January 2, 2023

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية، إعداد خطة جديدة متكاملة لحماية البلاد من المخدرات، متضمنة التنسيق مع جهات دولية لمنع التهريب من المنبع.وأمس الأول الأحد، ضبطت السلطات الأمنية الكويتية حوالي مليون و200 ألف حبة كبتاجون و250 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة و104 كيلو جرام من مادة الشبو.

بربوك ستحضر مؤتمر لرؤساء البعثات البرتغالية في الخارج

وفي ألمانيا، قالت وزارة الخارجية، إن الوزيرة أنالينا بربوك، ستقوم بأول زيارة رسمية لها إلى البرتغال، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بهدف تكثيف العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كريستيان فاجنر، للصحفيين، إن بربوك ستحضر المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات البرتغالية في الخارج، غدا الأربعاء.

وفي باكستان، تعهدت القيادة السياسية والعسكرية، في اجتماع لـ«لجنة الأمن القومي»، بعدم السماح لأي دولة بإيواء إرهابيون يشنون هجمات على الدولة، والتعامل مع المسلحين باستخدام كامل قوة الدولة، في إشارة محتملة لأفغانستان المجاورة.

السجن 6 أشهر لنائبين معارضين في السنغال.. والسبب الاعتداء على زمليه لهم

وفي السنغال الواقعة غرب القارة الإفريقية، حكم على نائبين معارضين «مامادو نيانج» و«ماساتا سامب» بالسجن 6 أشهر، لاعتدائهم على زميلة في البرلمان الموالية للحكومة «إيمي ندياي»

وغرمت المحكمة، تغريم كل من النائبين، 100000 فرنك أفريقي «150 دولارًا» ودفع 5 ملايين فرنك كتعويض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي إطار أزمة الهجرة غير الشرعية، قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، إنها في طريقها لإنقاذ زورق مهاجرين، مشيرة إلى إبلاغ السفينة «جيو بارنتس»، أن 45 إلى 50 شخصا بحاجة للمساعدة في البحر.

وفي الفاتيكان، أعلنت قوات الدرك، زيارة نحو 65 ألف شخص، «كاتدرائية القديس بطرس» أمس الاثنين لتوديع البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر الذي توفي في 31 ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.