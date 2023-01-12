شعبة الذهب تعلن تراجع الأسعار في مصر رغم ارتفاعها عالميا

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 20 جنيهًا، اليوم، وبحسب تقارير الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1850 جنيهًا بدلًا من 1870 جنيهًا للجرام.

أوضح تقرير الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 2114 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1586 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1237 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا و800 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1901 دولار للأوقية.

وأكد أن السعر العالمي يواصل الارتفاع، ويصل لـ1901 دولار للأوقية ، وسعر جرام 21 بالسوق المحلية ينخفض 20 جنيها عن أسعار افتتاح الأسواق وبداية تعاملات اليوم.