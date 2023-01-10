ارتفاع أسعار الفضة لأعلى مستوى في 18 شهرا مع زيادة جاذبية الذهب

استمرت أسعار الفضة في النمو فوق 23.6 دولارًا للأوقية، وظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 18شهرًا عند 24.1 دولارًا يوم 20 ديسمبر الماضي، وتماشيًا مع الزخم القوي لأسعار السبائك، نمت التوقعات بتخفيف التشديد النقدي بينما تلوح في الأفق تهديدات العرض.

نمو الأجور في الولايات المتحدة

انعكس نمو الأجور الذي جاء أبطأ من المتوقع في الولايات المتحدة على مجموعة من البيانات التي تشير إلى سوق العمل الضيق، ما أثار قناعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون متشددًا كما كانت التوقعات السابقة.

ودعمت توقعات السياسة الميسرة الطلب على الفضة كمدخل صناعي للسلع ذات الاحتياجات العالية لتوصيل الكهرباء، وهو ما انعكس في الانتعاش الحاد لأسهم الطاقة الشمسية.

مخاوف نقص الفضة

على جانب العرض، دفعت مخاوف النقص الفضة إلى التفوق على الذهب والبلاديوم في عام 2022، وشهدت مستويات مخزون كومكس انخفاضًا حادًا في هذه الفترة.

وترتبط أسعار الفضة بأسعار الذهب التي شهدت زخما ملحوظا الأسابيع الماضية مع زيادة الإقبال من جانب المشترين والصناديق العالمية، على خلفية عدم وضوح موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الفترة المقبلة، كما ترتبط أسعار الفضة والذهب بعلاقة عكسية بأسعار الفائدة، حيث تعني الفائدة المرتفعة، عزوف المستثمرين عن السبائك نتيجة الإقبال على العائد الجيد، مقابل العائد الضعيف الذي تدره المعادن.

متى وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

تاريخياً، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011، ومن المتوقع تداول الفضة عند 24.41 دولار للطن بنهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 26.23 دولار في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي، ارتفعت العقود الآجلة للفضة إلى أكثر من 24 دولارًا للأوقية، وكان ذلك أعلى مستوى في 8 أشهر.