سعر أوقية الذهب يتخطى الـ1800 دولار عالميا

سجلت أسعار الذهب العالمية مكاسب بنهاية الأسبوع بنسبة 2.28%، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

ووفقا للنشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري عن أداء الأسواق العالمية خلال الفترة من 30 ديسمبر وحتى 6 يناير 2023، فإنَّ صعود سعر الذهب العالمي جاء مدفوعا بارتفاع الطلب الحاد على أصول الملاذ الآمن.

وأضافت النشرة، أنَّ سعر أوقية الذهب استقر عند مستوى 1,865.69 دولار، متجاوزة بذلك مستويات الـ 1800 دولار للجلسة الثامنة على التوالي.

أسعار النفط العالمية

وعلى صعيد أسواق النفط، أنهت أسعار البترول تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 78.57 دولار للبرميل، بانخفاض 8.54%.

ووفقاً لنشرة المركزي، فإنَّ أسعار النفط تراجعت بشكل حاد في جلسة الثلاثاء بنسبة 4.43% بضغوط من تدهور التوقعات بشأن نمو الطلب في الصين؛ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتابعت: «تزامن ذلك مع ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تأجج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي».

وواصلت الأسعار هبوطها في جلسة الأربعاء بنسبة 5.19%، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ الأسبوع الأول من سبتمبر، إذ استحوذت المخاوف بشأن الركود الاقتصادي على بؤرة اهتمام الأسواق خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.

وفي المقابل، عكست الأسعار بعض خسائرها في جلسة الخميس 1.09% على خلفية انتشار حالة التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين وورود البيانات التي أشارت إلى تراجع مخزونات الوقود الأمريكية بعد نهاية العواصف الشتوية في عام 2022.