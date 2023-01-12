متابعة سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، أصبحت تهم الكثيرين من الشباب المقبلين على الزواج، وما يترتب عليه من شراء الشبكة وتقديمها وأيضا الراغبين في شراء الذهب كنوع من حفظ المدخرات المالية الاستثمار المستقبلي به، لذا ترصد «الوطن» في التقرير التالي، سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية ، وفقًا للنشرة السعرية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

- الأوقية: 1884 دولارًا.

- عيار 18 بيع 1521 جنيها شراء 1.564 جنيها.

- عيار 14 بيع 1183 شراء 1217 جنيها للجرام.

- عيار 21 بيع 1775 شراء 1825 جنيها.

- عيار 22 بيع 1860 شراء 1912 جنيها.

- عيار 24 بيع 2029 شراء 2086 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بيع 14200 شراء 14600 جنيه.

- كيلو الذهب بيع مليونين و28 ألفا و571 جنيها شراء مليونين و85 ألفا 714 جنيها.

ويشهد الذهب حاليا حالة من التذبذب والاضطراب في البورصات العاليمة، بعد زيادة الطلب العالمي على شرائه بالبورصات المختلفة، وفقًا لآراء الخبراء.