أسعار الذهب تنتكس عالميا ومحليا.. وعيار 21 يسجل 1735 جنيها

تراجعت أسعار الذهب عالمياً ومحلياً، وخسرت الأوقية منذ يوم أمس 70 دولارًا، فيما ظلت الأسعار في مصر على تدنيها لليوم الثاني على التوالي، بعد خسائر بلغت 80 جنيهًا أمس، وسجل عيار 24 اليوم 1983 جنيهًا، وعيار 21 الأكثر مبيعاً 1735 جنيهًا، وعيار 18 بـ1487 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الأوقية في مصر، 61,667 جنيه، وجرام الذهب النحاسي عيار 14 بـ1157 جنيهًا، وعيار 12 بـ991 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 13880 جنيهًا.

70 دولار عالمياً

عالمياً، تمّ تداول الذهب حول 1880 دولارًا للأوقية اليوم الأربعاء، متراجعاً من 1870 دولارًا، ورغم ذلك لا يزال بالقرب من أقوى مستوياته في 8 أشهر، إذ ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي يمكن أن توفر أدلة جديدة على مسار التضييق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سعر الفائدة الأمريكية

وتجنب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضًا الإدلاء بتعليقات على آفاق السياسة النقدية في خطاب ألقاه أمس، لكنه قال إنَّ «استعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعًا يمكن أن يتطلب إجراءات غير شائعة على المدى القصير، إذ تدفع أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد».

توقعات برفع أسعار الفائدة

وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنَّه يتمّ بذل المزيد من العمل للحد من التضخم، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.