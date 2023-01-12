تحرير 9500 محضر بمخابز وأسواق ومحلات تجارية في بني سويف خلال 2020

كشف تقرير صادر عن مديرية التموين في بني سويف، بشأن مجهودات قطاع التموين خلال عام 2022، عن توجيه العديد من الحملات التموينية المكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، وعددها 1276 مخبزًا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، والمحلات والمنشآت التجارية.

مخالفات بالمخابز

وكشف التقرير أن نتائج تلك الحملات التموينية على مدار العام الماضي أسفرت عن تحرير أكثر من 9500 محضرا بواقع: 2016 لإنتاج خبز ناقص الوزن، 1236 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و407 محضراً للتوقف عن الإنتاج ، و1631 محضراً لمخالفة التعليمات، و247 محضرا لعدم وجود ميزان، و 477 محضراً للتصرف في الحصة، و1102 محضراً لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل ، و272 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

مخالفات بالأسواق والمحلات التجارية

كما كشف التقرير أنه في مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز أسفرت عن تحرير 1770 محضراً لعدم وجود شهادات صحية، و2016 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و596 محضراً للذبح خارج المجازر، 647 محضراً لإدارة منشآت بدون ترخيص، و297 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، و 101 محضراً لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و 100 محضراً لتجميع دقيق بلدى مدعم، و86 محضرا لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و 35 محضرا لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و63 محضراً لتجميع مواد بترولية، و147 محضراً لعدم تغطية اللحوم بالشاش.

محافظ بني سويف يوجه باستمرار وتكثيف حملات المتابعة والرقابة

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الحملات التفتيشية مستمرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.