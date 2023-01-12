عاجل.. اعتماد مواعيد امتحانات الإسكندرية بعد تأجيلها اليوم بسبب النوة

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، مواعيد الامتحانات الجديدة التي تم إقرارها من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، عقب قرار المحافظ بتعطيل الإمتحانات اليوم الخميس 12 يناير 2023 نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية فجر اليوم، وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

مواعيد امتحانات الإسكندرية بعد التعديل

وأوضح المحافظ أنه جرى تعديل الجدول بحيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي «الرياضيات والمهارات المهنية»، يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري في تمام العاشرة صباحًا.

فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي عام امتحان الجبر والتربية الفنية، الإثنين 16 يناير من الثامنة صباحا، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي مهني امتحان الرياضيات والتربية الدينية يوم 16 يناير في الثامنة صباحا.

تأجيل امتحانات اليوم في الإسكندرية

جاء ذلك بعدما تقرر تأجيل امتحانات اليوم، وفقا لقرار محافظ الإسكندرية وطبق القرار بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق وفقا لما تم تحديده.