عرض فيلم «جروب الماميز» في أوروبا وكندا وأمريكا 9 فبراير المقبل

أعلن الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عرض فيلم «جروب الماميز» في أوروبا وكندا وأمريكا يوم 9 فبراير المقبل.

ونشر محمد ثروت البرومو الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلا: «أين ذهبت الأمهات؟، فيلم جروب الماميز 1 فبراير بجميع دور العرض في مصر، 9 فبراير بجميع الدول العربية وأوروبا وأمريكا وكندا.

فيلم «جروب الماميز»

فيلم جروب الماميز بطولة كل من روبي ويسرا اللوزي ومحمود حافظ ومحمد ثروت ودارين حداد وحازم إيهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وغادة عبد العال، وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول جروبات الماميز عبر واتس اب، خلال فترة الدراسة، وما يحدث مع الأبناء وأولياء الأمور والمدرسين في شكل كوميدي.