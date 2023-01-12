جولد بيليون: أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها خلال 8 أشهر

كشفت جولد بيليون، في تقرير لها، أن أسعار الذهب عالمياً سجَّلت أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر اليوم الخميس 12 يناير 2023، حيث سجَّلت أسعار الذهب ارتفاع 1.22% إلى 1899.45 دولار خلال تداولات يوم الخميس، ويستمر تداول المعدن الثمين فوق مستوى الدعم البالغ 1880 دولارا أمريكيا وتظل الأسعار في مسارها الصاعد مع استمرار تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وأرجع تقرير جولد بيليون، ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلى هبوط التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022 على تراجع، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أكبر انخفاض شهري له منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة السلع والخدمات، بنسبة 0.1% لهذا الشهر، تماشيا مع تقديرات المحللين، وهذا يعادل أكبر انخفاض على أساس شهري منذ أبريل 2020.

وتابع تقرير جولد بيليون أن الأسواق تراقب تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، حيث يكافح المسؤولون ضد التضخم الذي كان في ذروته الأعلى منذ 41 عاما، بدعم من مشاكل سلسلة التوريد، والحرب في أوكرانيا، وتريليونات التحفيز المالي والنقدي التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.

وأشارت gold Bullion، إلى أن الهدوء في التضخم الذي يفتح الباب أمام توقعات خفض الفائدة ومن ثم تأثر الذهب وحصل على المزيد من الدعم وارتفاع أسعاره لهذه المستويات.

واختتم التقرير أنه رغم تصريحات سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أنها تميل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل للبنك المركزي، إلا أن السوق العالمية للذهب حققت هذه الارتفاعات في الأسعار.