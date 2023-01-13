أرخص أسعار فنادق الغردقة لقضاء إجازة نصف السنة

تستعد أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال الآلاف من الزائرين لقضاء إجازة نصف السنة الدراسية على شواطئ الغردقة خلال الأيام المقبلة، والتي تشهد انتعاش السياحة الداخلية، حيث الأجواء الدافئة شتاء، وذلك بالتزمن مع ارتفاع نسبة الحجوزات بالفنادق والمنتجعات السياحية في إجازة نصف السنة الدراسية.

إجازة نصف السنة بفنادق الغردقة

وبحسب مسؤولي غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، تضم الغردقة حوالي 171 فندقا ومنتجعا سياحيا، وتصنف من نجمة إلى 5 نجوم، وتنتشر على شواطئ الغردقة بطول 40 كيلو مترا، بداية من منتجعات الجونة وحتى سهل حشيش، وتختلف أسعار الفنادق حسب درجة التصنيف من نجمتين حتى 5 نجوم.

وتترواح أسعار الفنادق في الليلة الواحدة للغرفة المزدوجة 500 جنيه، وتصل حتى 3800 جنيه في قنادق الخمسة نجوم.

أجازة نصف السنة بأقل الأسعار

ويبحث زائرو الغردقة عن فنادق بأرخص الأسعار للمدينة السياحية، إذ يعد فندق نادي الرياضات البحرية بالغردقة أحد الفنادق ذات المستوى السياحي المرتفع، ويتبع وزارة الشباب والرياضة، وتكلفة الغرفة السياحية 500 جنيه وتسع لفردين وطفلين شاملة سعر وجبة الفطار، بحسب حمد عضو مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية.

شاليه على البحر بالغردقة

وأوضح مصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفندق يقع بشاطئ نادي الرياضات البحرية مباشرة، ويضم شاليهات تطل على شاطئ البحر، وتبلغ تكلفة الشاليه 410 جنيهات في اليوم الواحد شاملة وجبة الإفطار.