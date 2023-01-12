التعليم تؤكد عدم حرمان أي طالب من الامتحانات بسبب المصروفات

وجه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، بعدم حرمان طلاب التعليم الفني (حكومي وخدمات) غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات العملية والنظرية، وذلك بعد رصد قيام عدد من المدارس بحرمان بعض الطلاب الغير مسددين للمصروفات.

وأضاف نائب وزير التعليم في الخطاب المرسل للمديريات، وحصلت «الوطن» على نسخه منه، أنه يمكن للإدارات التعليمية التابعة لها تلك المدارس باتخاذ أحد الإجراءات التالية:

- حجب نتيجة الطالب لحين قيام ولي الأمر بسدد المصروفات الدراسية.

- عدم إصدار بيان نجاح أو رسوب للطلاب غير المسددين للمصروفات إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.

- عدم إصدار أي بيانات قيد أو أي محررات رسمية أو اعتماد استمارات بطاقة الرقم القومي إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.

وأضاف نائب وزير التعليم، أنه في حالة سبق حرمان بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات يتم عقد امتحان تكميلي لهم، على أن يتم احتساب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب، مع إعفاء الطلاب كليا من سداد المصروفات الدراسية في حالة قيامهم ببحث اجتماعي يثبت عدم تمكنهم من سداد المصروفات.