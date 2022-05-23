مديريات التعليم تستعد لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

تتصدر نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022، قوائم الأكثر بحثًا عبر محرك «جوجل»، إذ يحرص جموع الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة النتائج فور إعلانها بعد انتهاء الامتحانات.

نتيجة الصف الثانى الإعدادى الترم الثانى 2022 خلال ساعات

وأعلنت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، إعداد نتيجة الصف الثانى الإعدادي الترم الثاني 2022، حتى يجري إعلانها رسميًا أمام الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ أكدت المديريات التعليمية أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها، علاوة على عدم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022 تعلن في المدارس

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022، ستعلن في المدارس حسب كل إدارة تعليمية بمختلف المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن طلاب الصف الثاني الإعدادي أدوا الامتحانات بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات، كما أن جميع اللجان الامتحانية كانت معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022 ستكون ورقية

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022، ستعلن ورقيا في المدارس، وسيتم تسليم شهادات النجاح للطلاب داخل المدارس، مؤكدا أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، يواصلون تجهيز النتائج ورصد الدرجات، حتى يتم إعلانها بشكل رسمي في المدارس، أون جميع المديريات التعليمية تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، أثناء تصحيح أوراق إجابات مواد الامتحانات.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، تواصل تسيير امتحانات الشهادة الإعدادية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على تشديد الرقابة داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة الغش.