مديريات التعليم توجه الطلاب للتسجيل على منصة حصص مصر قبل الامتحانات

منصة حصص مصر التعليمية، دائمًا ما يشجع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب في مختلف المراحل التعليمية على الاستفادة منها والاستماع لشرح المقرر الدراسي لأنها تخدم فلسفة التعلم الجديدة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مؤكدًا أن المنصة توفر فيديوهات تعليمية ونماذج استرشادية تساعد الطلاب في التدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة وفق نمط التعليم الجديد.

منصة حصص مصر التعليمية

وشددت مديريات التربية والتعليم في خطابها للإدارات التعليمية، على ضرورة تشجيع الطلاب بالتسجيل على منصة حصص مصر التعليمية والاستفادة من المحتوى التعليمي الذي تقدمه، للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تعقد 7 مايو المقبل ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً في المدارس.

وأكدت منصة حصص مصر التعليمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الدروس ستكون متاحة من خلال فيديوهات مسجلة مسبقًا، حيث ستزود المنصة الطلاب بدروس عالية الجودة تقدم لهم في مكان واحد كل ما يحتاجون إليه للتعلم وحل التدريبات والامتحانات التفاعلية وستصاحب الدروس نماذج للأسئلة بعد كل درس ووحدة وبعد كل نصف عام دراسي وفقًا لنظام التقييم الجديد بالإضافة إلى موارد التعلم الداعمة من بنك المعرفة المصري الذي يتمتع بأفضل مصادر تعليمية من كبار الناشرين الدوليين والوطنيين.

منصة حصص مصر تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية ليتمتع الطلاب بتجربة تعليمية فريدة توجههم للتعلم من خلال التطبيق وممارسة المعرفة بدلاً من الحفظ، وتزود الطلاب بالمهارات اللازمة للإجابة على الاختبارات وفقًا لنظام الامتحانات الجديد، وتقدم شرح الدروس والأسئلة من خلال مدرسين أكفاء معتمدين من الوزارة ومدرَّبين على النظام الجديد لفهم المناهج والتعامل مع نظام التقييم الجديد.

كما تقدم منصة حصص مصر التعليمية، المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية عبر الإنترنت، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

خطوات التسجيل في منصة حصص مصر

- يجب التأكد من امتلاك البيانات التالية الحساب الإلكتروني للطالب والمقدَّم من وزارة التربية والتعليم (حساب الأوفيس 365)

- إذا لم يتوفّر الحساب الإلكتروني، يمكنك زيارة الرابط المخصص لذلك.

- ادخل الرقم القومي الخاص بك كما هو مسجل في شهادة الميلاد.

- ادخل كود الطالب والمقدَّم من خلال وزارة التربية والتعليم.

- سيطلب منك رقم هاتف محمول متاح، بالإضافة إلى بريد إليكتروني بديل

- في حال نسيت كلمة المرور الخاصة بك، اضغط على كلمة إعادة تعيين كلمة المرور.

- بعد ملئ البيانات المطلوبة، ستظهر لك بيانات البريد الإليكتروني الخاص بك يرجى الاحتفاظ بها حتى تتمكن من التسجيل.

- اضغط على خيار إنشاء حساب.

- يمكنك الآن تسجيل الدخول على المنصة التعليمية.