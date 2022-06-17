رعب في الفيوم.. العثور على جثة فتاة بمنزل شقيقها «رقبتها مفصولة عن جسمها»

سيطرت حالة من الرعب على أهالي محافظة الفيوم، قبل قليل، عقب العثور على جثة شابة مذبوحة ذبحاً كاملاً، وغارقة في دمائها، في شقة شقيقها المُطلة على بحر يوسف بمنطقة «باغوص» بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، لأسباب غامضة، فأبلغوا الشرطة التي هرعت على الفور إلى مسرح الجريمة، وفرضت كردونا أمنيا، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أهالي منطقة باغوص بالعثور على جثة فتاة عشرينية مذبوحة من رقبتها في الشقة السكنية الخاصة بشقيقها، في أحد العقارات السكنية المُطلة على بحر يوسف بنطاق القسم.

الشرطة تنتقل لمسرح الجريمة

وانتقل على الفور، ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث القسم إلى مسرح الجريمة، وتبينّ العثور على جثة شابة في العقد الثاني من العمر غارقة في دمائها، ومصابة بجرح قطعي في الرقبة مذبوحة، وملقاة في وسط الصالة بشقة شقيقها السكنية، وتبينّ أنها تدعى «آية.ح.م»، وتبلغ من العمر 25 سنة.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط مسرح الجريمة لحين الانتهاء من رفع البصمات، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.