القصة الكاملة لجريمة الفيوم.. «طارق» أنهى حياة شقيقته لشكه في سلوكها

جريمة مروّعة شهدتها محافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، تسببت في إثارة حزن الأهالي بعدما صدمهم هول الموقف عقب العثور على جثة شابة عشرينية مقتولة بطريقة بشعة، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب تلك الجريمة شقيق المجني عليها، حيث استل سكيناً وذبحها ذبحاً كاملاً حتى ارتقت روحها إلى بارئها، وجلس بجوار جثتها يشاهد دمائها وهي تتصفى من جسدها، وأبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه، ونقلت الجثة للمشرحة.

القصة الكاملة لجريمة الفيوم

تعود تفاصيل القصة الكاملة لجريمة الفيوم، إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً بالعثور على جثة شابة عشرينية مذبوحة ذبحاً كاملاً، داخل شقة شقيقها في أحد العقارات المطلة على بحر يوسف بمنطقة باغوص، أحد الأحياء الراقية، بنطاق القسم، وتبينّ أن شقيقها وراء ارتكاب الجريمة.

هربت من المنزل فذبحها شقيقها

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، أنّ المجني عليها صاحبة الجثة تدعى «آية.ح.م»، 23 سنة، وأنّ شقيقها «طارق»، 28 سنة، ذبحها انتقاماً بعدما هربت شقيقته من المنزل عقب طلاقها بفترة قليلة، وشكه في سلوكها واعتقاده أنّها على علاقة بشخص آخر هربت معه.

استدرجها لشقته وذبحها

وبيّنت التحريات، أنّ الشقيق الأكبر استدرج شقيقته عقب عودتها من غيابها إلى منزله، بحجة رغبته في الحديث معها، ولمساعدتها على حل مشكلتها، إلا أنّها فور وصولها لشقته التي تزوج فيها قبل فترة، استل سكيناً من المطبخ وغافلها ثم ذبحها ونحر عنقها وجلس يشاهد الدماء تنهمر من رقبتها، وحشرجة الموت تخرج من بين أحبالها الصوتية التي مزقها بالسكين.

اكتشاف جثة الشابة

وفوجئ الجيران بمشهد الجثة والدماء، فأبلغوا الشرطة التي هرعت على الفور إلى مكان الجريمة، وعاينت الجثة، وفرضت كردوناً أمنياً حول مسرح الجريمة، وجرى معاينة الجثة، ومسرح الجريمة الذي تبين خلوه من أي بعثرة للمحتويات، أو أي آثار مشاجرة أو سرقة.

نقل الجثة للمشرحة

وعقب الانتهاء من معاينة مسرح الجريمة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد أسباب ووقت الوفاة.

شقيقها يعترف بقتلها

واعترف شقيق المجني عليها بقتلها، نظراً لأنّها مطلقة منذ فترة قريبة، وعقب طلاقها هربت من منزل أسرتها واختفت لفترة ولم يكونوا يعرفوا شيئاً عن مكان تواجدها، وبحثوا عنها كثيراً دون جدوى حتى عادت بنفسها، وقرر الانتقام منها لشكه في سلوكها، ولهروبها والتسبب في إحراج لهم بين أقاربهم وجيرانهم.

خدعها بحجة الصلح

وأضاف المتهم في اعترافاته أنّه استدرجها بحجة حل مشكلتهم، والحديث معها عما يحزنها وعن سبب هروبها من المنزل، واختار التوقيت المناسب لعدم وجود زوجته في المنزل، وما أن وصلت قرر الانتقام منها بعدما استحوذ الشيطان على عقله ووسوس له بقتلها، فاستل سكيناً وذبحها ولم يترك السكين إلا بعدما تأكد من وفاتها، واقتربت رأسها من الفصل عن جسدها.

ذبحها وجلس بجوارها

وأشار المتهم إلى أنّه لم يفكر في الهروب بل جلس بجوار جثة شقيقته بعدما ذبحها، حتى أتت الشرطة وألقت القبض عليه، وأدلى بتفاصيل ارتكابه الجريمة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمثيل المتهم للجريمة

ومن المقرر أن يقوم المتهم بتمثيل وسط حراسة أمنية مشددة، عقب الانتهاء من الإدلاء باعترافاته أمام النيابة العامة، حيث سيتم اصطحابه لمسرح الجريمة لتمثيل ما حدث وذبحه لشقيقته.