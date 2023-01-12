كريم محمود عبدالعزيز يطرح البرومو الدعائي لأغنية «فين الضحكة» (فيديو)

طرح الفنان كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنية فين الضحكة من فيلم شلبي، التي يشاركه فيها الغناء المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز البرومو الدعائي للأغنية، الذي يجمعه بعبد الباسط حمودة، وعلق قائلا: «فين الضحكة النهاردة، فيلم شلبي في كل سينمات مصر والوطن العربي».

بيتر ميمي يروج لأغنية فين الضحكة

وروج منذ أيام بيتر ميمي مخرج فيلم شلبي، للأغنية الدعائية للفيلم، التي تحمل اسم «فين الضحكة» لعبدالباسط حمودة وكريم محمود عبدالعزيز، ونشر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمع بين عبدالباسط حمودة وكريم محمود عبدالعزيز، وعلق قائلًا: «متخيلين الاتنين دول مع بعض، أغنية فين الضحكة من فيلم شلبي، نازلة يوم الخميس إنشاء الله»

فيلم شلبي

فيلم شلبي بطولة كريم عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، نانسي صلاح، محمد رضوان، حاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.