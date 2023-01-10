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إيرادات فيلم شلبي لـ كريم محمود عبد العزيز تصل إلى 3 ملايين جنيه

كتب:

ضحى محمد
01:14 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
فيلم شلبي

فيلم شلبي

حقق فيلم «شلبي» نجاحا كبيرا منذ طرحه في دور العرض، ووصلت أرباحه أمس إلى 261 ألف جنيه، احتل بها المركز الثاني في قائمة أعلى الإيرادات.

إجمالي إيرادات فيلم «شلبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ إيرادات الفيلم تخطت 3 ملايين جنيه بدور العرض، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.

أحداث فيلم شلبي

تدور أحداث فيلم شلبي في إطار كوميدي اجتماعي، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي، بعد تعاونها سويًا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

أبطال فيلم شلبي

فيلم شلبي بطولة كريم عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ونانسي صلاح، ومحمد رضوان، وحاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.