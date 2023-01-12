فيلم «شلبي» لـ كريم محمود عبدالعزيز يربح 259 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقق فيلم «شلبي» نجاحا كبيرا منذ طرحه بدور العرض، حيث وصل إجمالي إيراداته أمس إلى 259 ألف جنيه، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

واحتل «شلبي» المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، حيث جاء بعد فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، ونال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد بمجرد طرحه فيدور العرض، خاصة أنّ العمل يجمع بين كريم محمود عبدالعزيز وروبي.

دور كريم محمود عبد العزيز في فيلم «شلبي»

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم، دور شاب يعمل في الملاهي، يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.

أحداث فيلم شلبي

وتدور أحداث فيلم شلبي في إطار كوميدي اجتماعي، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي، بعد تعاونهما سويًا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

أبطال فيلم شلبي

فيلم شلبي بطولة كريم عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ونانسي صلاح، ومحمد رضوان، وحاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.