فيلم «شلبي» لـ كريم محمود عبدالعزيز يحقق 4.1 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم «شلبي» نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض، ووصلت أرباحه أمس إلى 252 ألف جنيه، احتل بها المركز الثاني في قائمة أعلى الإيرادات.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ إيرادات الفيلم تخطت 4 ملايين و133 ألف جنيه بدور العرض، منذ طرحه بدور العرض.

دور كريم محمود عبدالعزيز

يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.

أحداث فيلم شلبي

تدور أحداث فيلم شلبي في إطار كوميدي اجتماعي، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي، بعد تعاونها سويًا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

أبطال فيلم شلبي

فيلم شلبي بطولة كريم عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ونانسي صلاح، ومحمد رضوان، وحاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.