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الوطنية للصحافة: الاثنين المقبل صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

كتب:

أحمد البهنساوي
06:46 م | الخميس 12 يناير 2023
عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 ديسمبر 2022، يوم الاثنين المقبل الموافق 16 يناير 2023، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

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