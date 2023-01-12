البرهان ورئيس جنوب السودان يتفقان على إنشاء قوة مشتركة لحماية الحدود

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالجهود التي تضطلع بها حكومة جنوب السودان لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان.

وأكد رئيس مجلس السيادة بالسودان - خلال لقائه مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بأمانة الحكومة بجوبا بحضور وزير خارجية جنوب السودان مييك إيي ديت ووزيري دفاع الدولتين على ضرورة تنشيط آليات التعاون المشترك في كافة المجالات.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي - في تصريحات له - أن الاجتماع ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وترقية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالحريات الأربع ووجها الجهات المختصة بالبلدين بدراسة تفاصيل بدء تنفيذ الاتفاقيات.

اتفاق معاملات تجارية بين البلدين

كما أوضح وكيل الخارجية السودانية أن الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمعاملات التجارية والتعاون بين البنوك المركزية في الدولتين وإنشاء قوة مشتركة لحماية الحدود.

وأضاف وكيل الخارجية أن الطرفين أكدا - خلال الاجتماع - على قدرة السودان وجنوب السودان على تذليل كافة العقبات والتحديات الداخلية.

ولفت وكيل الخارجية السودانية إلى أن الطرفين اتفقا على أهمية مواصلة الجهود لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.