وفاة عم المخرج عمرو سلامة

كشف المخرج عمرو سلامة، عن وفاة عمه «أحمد»، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، منُاشدًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عمرو سلامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «رحل الرجل الطيب جدًا، المحب، الذي عانى في رحلة طويلة مع المرض عمي الحبيب أحمد مهدي عبد الوهاب سلامة، اللي هيفضل عايش في قلب كل الناس اللي بتحبه، كل العزاء لأولاده معتز وداليا وفادي مهدي».

عمرو سلامة يواصل تصوير فيلم شماريخ

وفي سياق آخر، يواصل المخرج عمرو سلامة، تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «شماريخ» بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، ومصطفى درويش، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق