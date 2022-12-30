عمرو محمود ياسين: انطلاق تصوير فيلم هاني سلامة الجديد قريبا

كشف الكاتب عمرو محمود ياسين، عن مواصلة التحضيرات لفيلم هاني سلامة الجديد، الذي يحمل اسم «الحاكم»، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

وقال عمرو محمود ياسين لـ«الوطن»، إنّ الشركة المنتجة لازالت تواصل مرحلة إنهاء التعاقدات، ولم تتعاقد سوى مع الفنانة مي عمر لتتقاسم البطولة مع هاني سلامة، ومن المُفترض الإعلان عن باقي المُشاركين في العمل خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وكان من المُقرر أنّ يُشارك هاني سلامة، في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، من خلال مسلسل يحمل اسم «11 سبتمبر» من إخراج محمود كامل، إلا أنه تقرر تأجيله بسبب ضيق الوقت، كونه يحتاج لفترة طويلة من التحضيرات.

ويُعيد فيلم «الحاكم» الفنان هاني سلامة، إلى السينما، بعد غياب دام نحو 12 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «واحد صحيح» الذي عُرض عام 2011، وشاركه البطولة كل من رانيا يوسف، وياسمين رئيس، وعمرو يوسف، وبسمة، وكندة علوش وآخرين، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم، حول والدة (عبدالله) التي تحاول إقناعه بالزواج، بمساعدة صديقه وشريكه (فادي)، إلا إن عبدالله يقيم علاقة غير شرعية مع سيدة الأعمال (فريدة)، في الوقت الذي تتعلق فيه المذيعة (مريم) بقلبه وتسعى للزواج منه، وتحاول صديقته (نادين) استعادته كحبيب عقب انفصالها عن زوجها، لكن عبدالله لا يعبأ بهن لحبه للفتاة المسيحية (أميرة).