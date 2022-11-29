هل يدخل شيكابالا عالم الفن؟.. تفاصيل صورة الأباتشي مع عمرو سلامة في «شماريخ»

أثارت صورة المخرج عمرو سلامة، مع لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، في كواليس تصوير فيلم «شماريخ»، الذي يواصل تصويره حاليًا، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اقتحامه عالم التمثيل من عدمه.

وكان عمرو سلامة، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أيام، صورة تجمعه بشيكابالا، مُعلقًا عليها: «أحلى مفاجأة حصلت في تصوير الفيلم هي هذه الزيارة».

هل يدخل شيكابالا عالم التمثيل؟

كشف مصدر من داخل الفيلم لـ«الوطن»، حقيقة دخول شيكابالا عالم التمثيل، من خلال فيلم «شماريخ»، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن ظهور لاعب الزمالك في موقع التصوير لم يتعدَ كونه زيارة فقط، وليست هناك نية لدخوله هذا المجال من الأساس.

أبطال فيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة

تدور أحداث فيلم «شماريخ»، في إطار درامي تشويقي أكشن، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، ومصطفى درويش، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاده في كواليس شماريخ

كان عمرو سلامة، قد احتفل بعيد ميلاده، قبل أيام، في أحد مواقع تصوير فيلمه الجديد شماريخ، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على هامش الاحتفال، مُعلقًا عليها بقوله: «الاحتفال بعيد ميلادي في أغرب الأماكن وأعجب الظروف».